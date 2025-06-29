قسنطينة.. قتيل في اصطدام سيارة بدراجة نارية

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 مقابل محطة البنزين البركة، ببلدية قسنطينة، حيث أسفر عن وفاة شخص.

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 03. مقابل محطة البنزين البركة، ببلدية و دائرة قسنطينة.

مشيرة أنه خلف وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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