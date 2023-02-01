قسنطينة.. قتيل وجريحان اثر انقلاب سيارة بعلي منجلي

لقي اربعيني حتفه اثر حادث مرور اليم ـ وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 101 بمدينة علي منجلي في ولاية قسنطينة.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية كان على متنها 3 اشخاص من بينهم الضحية المتوفي و البالغ من العمر 41 سنة.

فيما تتراوح اعمار الضحيتين المصابين بين 40 و 45 سنة لهم جروح متفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها الى المستشفى الجامعي ابن باديس من طرف مصالح الحماية المدنية.

فيما نقلت جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المشفى هذاـ وفتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة الاسباب الحقيقة لوقوع الحادث.