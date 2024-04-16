قسنطينة: قتيل وجريحين في حادث مرور

خلف حادث مرور أليم وقع صباح اليوم، يتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 27 الرابط بين ابن باديس و بلدية الخروب خلف للأسف الشديد ضحية متوفية بعين المكان.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 31 سنة تم تحويله من طرف الحماية المدنية. الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

كما سجلت ذات المصالح جريحين اخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 26 و 30سنة لهم اصابات متفاوتة الخطورة. أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة من في عين المكان و حولا على جناح السرعة الى مستشفى الخروب.

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