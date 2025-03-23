قسنطينة.. قتيل وجريح في اصطدام بين شاحنتين

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور، وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب، بلدية ودائرة زيغود يوسف بولاية قسنطينة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنتين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. بلدية ودائرة زيغود يوسف.

أين خلّف هذا الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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