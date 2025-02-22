قسنطينة.. قتيل و جريح في انقلاب سيارة بأولاد رحمون

وقع منذ قليل حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين بلدية اولاد رحمون و بلدية سيقوس (ولاية قسنطينة). بالقرب من محطة البنزين تمثل في انحراف و إنقلاب سيارة سيارة سياحية اين خلف و للاسف الشديد وفاة اربعيني و اصابة مرافقته العشرينية.

حيث اسعفت الضحية المصابة بجروح متفاوتة الخطورة، و نقلت من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى الجامعي ابن باديس. في حين تم نقل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث ، هذا وفتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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