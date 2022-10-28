قسنطينة : قتيل و 3 جرحى في إصطدام بين سيارتين بحامة بوزيان

لقيت مساء اليوم امراة تبلغ من العمر 60 سنة حتفها اثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارتين، بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى الغمريان بلدية الحامة بوزيان.

حيث لفظت الضحية انفاسها الاخيرة وهي في الطريق إلى المستشفى الجامعي قسنطينة ليتم تأكيد الوفاة من طرف طبيب المستشفى هذا و خلف الحادث ايضا 03 جرحى من كلى الجنسبن لهم إصابات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 سنة ، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان مع إجلاء مصاب من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي قسنطينة و جريحين الى عيادة متعددة الخدمات حامة بوزيان في حين فتحت الجهات الامنية تحقيقا في ملابسات الحادث