قسنطينة: قتيل و 3 جرحى في حادث مرور بابن زياد

خلّف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 5 أ منطقة بوروينة في بلدية ابن زياد اتجاه ولاية ميلة وفاة أربعيني بعين المكان و إصابة 03 أشخاص آخرين.

الأشخاص المصابين من جنس ذكر، أعمارهم 34،23،25 يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية وصدمها لشخص وانقلابها.

و تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، إبن زياد من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث. و نقل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات ابن زياد. فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.