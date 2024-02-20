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أخبار الجزائر

قسنطينة: قتيل و 3 جرحى في حادث مرور بابن زياد

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة: قتيل و 3 جرحى في حادث مرور بابن زياد
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خلّف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 5 أ منطقة بوروينة في بلدية ابن زياد اتجاه ولاية ميلة وفاة أربعيني بعين المكان و إصابة 03 أشخاص آخرين.

الأشخاص المصابين من جنس ذكر، أعمارهم 34،23،25 يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية وصدمها لشخص وانقلابها.

و تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، إبن زياد من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث. و نقل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات ابن زياد. فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

رابط دائم : https://nhar.tv/IVYap
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