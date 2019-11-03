قسنطينة.. قتيل و 3 جرحى في حادث مرور

خلف حادث مرور اليم وقع قبل قليل بالطريق السيار شرق غرب محول جامعة قسنطينة 3 مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارتين سياحيتين.

وحسب مصادر مطلعة فان اسباب الحادث تعود الى الانزلاقات بسبب الامطار الاخيرة التي تساقطت في الولاية .

هذا وقد تم اجلاء الضحايا الاربع الذين كانو عالقين داخل السيارتين اين تم نقل الضحية المتوفاة بعين المكان الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي فيما تم نقل الضحايا المصابين الى الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج بذات المستشفى .

من جهته المصالح الامنية فتحت تحققيقا لتحديد خلفيات هذا الحادث.