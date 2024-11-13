قسنطينة.. قتيل و6 جرحى في اصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 6 آخرون بجروج مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور بولاية قسنطينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على على مستوى الطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى وادي النية، ببلدية و دائرة حامة بوزيان.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة.