قسنطينة : قتيل و8 جرحى في حادث انقلاب سيارة اجرة مابين الولايات

خلف حادث مرور مميت وقع منذ قليل على مستوى الطريق السيار شرق غرب عند محول مطار قسنطينة تمثل في انحراف و انقلاب سيارة اجرة لما بين الولايات ذات 9 مقاعد.

سيارة الأجرة كانت تقل 9 ركاب 8 من جنس ذكر و أنثى من بينهم السائق وفاة شخص بعين المكان و8 جرحى اخرون لهم اصابات متعددة على مستوى مختلف انحاء الجسم.

أين تم نقلهم من طرف اعوان الحماية المدنية الى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة. في حين فتحت الجهات الامنية ممثلة في افراد السرية الاقليمية لامن الطرقات تحقيقا معمق لمعرفة ملابسات الحادث.