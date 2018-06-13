قسنطينة… قرابة الـ 3 ألاف محل لضمان المداومة خلال يومي العيد

تم تسخير ما لا يقل عن 2009 تاجر لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك عبر إقليم ولاية قسنطينة.

وأوضحت مديرية التجارة بالولاية أن هذا العدد من التجار كاف لضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.

مشيرة إلى أن برنامج المداومة يشمل عديد الأنشطة التجارية على غرار بيع المواد الغذائية ب1182 محلا و185 مخبزة.

وكذا وحدات إنتاجية تتمثل في 6 مطاحن و4 ملبنات يضاف إلى ذلك 632 تجارة مرتبطة بالخدمات.

على غرار محطات التزود بالوقود التي تعمل 24 ساعة/24 خلال نفس الفترة.

لتوزيع وقود المركبات وقارورات غاز البيتان لسكان المناطق الريفية وشبه الريفية.

وتم تعيين 46 فرقة للقيام بالمراقبة تابعة لقطاع التجارة بمجموع 92 عونا ستكون في الميدان.

للوقوف على مدى احترام تطبيق المداومة من طرف التجار المعنيين.

المحلات التجارية المعنية التي لم تفتح يومي عيد الفطر ستصدر بشأنها قرارات بالغلق من طرف والي الولاية.

ويمكن أن تستمر عملية الغلق لمدة شهر وتسليط غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف د.ج و200 ألف د.ج.