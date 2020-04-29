قسنطينة: قرار ولائي يحظر التجمعات بالغابات مؤقتا

وقع والي ولاية قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ على قرار ولائي يحظر مؤقتا أي تجمع على مستوى غابات كل من جبل الوحش والبعراوية وشطابة والمريج، وذلك كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الوالي عقب اجتماع لجنة الولاية المكلفة بمكافحة انتشار وباء كورونا، بأن التجمعات على مستوى هذه الأماكن التي تعرف خلال هذه الفترة من الحجر الصحي إقبالا لافتا خاصة من طرف العائلات و سيتم منعها مؤقتا لأسباب صحية بحتة. وأشار ساسي إلى أن الإجراء تم اتخاذه بناء على معلومات تشير إلى تجمهات يومية لعديد العائلات بأماكن الراحةدون احترام الإجراءات والتدابير الوقائية.