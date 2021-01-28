قسنطينة: قيادة الدرك الوطني تدعو إلى أخذ الحيطة أثناء السياقة خلال العطلة المدرسية

أفادت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، أنه على كافة المواطنين إتخاذ الحيطة والحذر أثناء العطلة لتجنب حوادث المرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد دعت إلى التحلي باليقظة خاصة مع بداية العطلة المدرسية، التي تشهد الطرقات كثافة مرورية.

ونظرا لتزامن العطلة مع فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية ستشهد الطرقات تراكم للجليد وبرك المياه وإنعدام الرؤية نتيجة الضباب.

ودعت مصالح الدرك الوطني كافة مستعملي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة.

وكذا إتخاذ الإحتياطات والإجراءات الوقائية والصحية اللازمة من خلال إحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.