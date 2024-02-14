قسنطينة: كشف ورشة سرية لإنتاج سائل تبريد السيارات مع تقليد علامة تجارية

تمكنت الضبطية القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، من كشف ورشة سرية لإنتاج سائل تبريد السيارات مع تقليد علامة تجارية.

وتعود حيثيات القضية لتلقي عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر معلومات. مفادها قيام أحد الأشخاص بتقليد علامة تجارية لسائل تبريد السيارات. من خلال إنشاء ورشة غير شرعية بدون رخصة لتصنيع هذه المادة داخل علب بلاستيكية وطرحها للتداول في السوق.

وبناء على ذلك وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تم استصدار إذن تفتيش من الجهات القانونية المختصة.

أين تم التنقل الفوري إلى عين المكان رفقة أعوان مديرية التجارة، حيث تم العثورعلى المعدات التي تستعمل في تصنيع سائل التبريد.

وتتمثل وفي 150 وحدة شريط لاصق، أكياس بلاستيكية، 150 دلو بلاستيكي “فارغ” سعة 05 لتر. رزمة من غلاف بلاستيكي شفاف يستعمل في التعبئة. وملصقات لعلامة تجارية بوزن 03 كلغ على شكل دوائر صغيرة مختلفة الأوان.

بالإضافة إلى طابعة، وآلة ذات بساط متحرك، أختام خشبية، وصهريجين بهما سائل. وملصقات تحمل علامة تجارية لشركة إنتاج سائل تبريد السيارات. و02 دلاء بلاستيكية مطبوع عليهما ذات العلامة مع رقم الحصة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية وتقديم صاحب الورشة أمام النيابة المحلية عن قضية تقليد علامة تجارية مسجلة. وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ودون الحصول على رخصة، وخداع المستهلك عن طريق تقليد علامة تجارية مسجلة.