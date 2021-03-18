قسنطينة: لا خسائر بشرية أو مادية إثر زلزال بجاية

طمأنت مديرية الحماية المدنية بقسنطينة، المواطنين، بعدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، بعد الهزة الأرضية بسكيكدة وبجاية.

هذا وتم تسجيل هزة أرضية في حدود الساعة العاشرة أمس الأربعاء، والتي بلغت شدتها 4,5 درجة على سلم ريشتر، بسكيكدة.

كما تم تسجيل هزة أرضية بشدة 5,9 درجة على سلم ريشتر، في حدود الساعة 01:04 سا صبيحة اليوم الخميس، شمال شرق كاب كاربون بولاية بجاية.

ولقد شعر سكان الولاية، بالهزتين الأرضيتين.

وحسب بيان للمديرية، فقد سارعت مصالح الحماية، بإرسال فرق للتعرف على مستوى كل تراب الولاية للوقوف على الوضع الحقيقي.

وطمأنت المواطنين، بعدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشار البيان، إلى تسجيل طلب نداء من طرف سكان حي 50 مسكن بزيغود يوسف.

وأرسلت ذات المصالح، فرقة لهذا الحي، من أجل القيام بعملية التعرف والوقوف على حالة السكان وطمأنتهم.

يجدر الذكر بأن مصالح الحماية المدنية بقسنطينة تلقت برقية من المركز الوطني للتنسيق العملي، على إثر الهزة الأرضية التي مست بجاية.

وتفيد البرقية، بتجهيز مفرزة الدعم والتدخل الأولي ووضعها في أهبة الإستعداد وإنتظار أمر الإنطلاق.

وأشار البيان، بأن مفرزة الدعم والتدخل الأولي DRPI هي مفرزة موضوعة في حالة تأهب دائمة.

وتشكل المفرزة، دعم فعال لكل ولايات الوطن لمواجهة مختلف الكوارث من أجل تخفيف الأضرار وطمأنت الأشخاص المنكوبين.

وتوصي مصالح الحماية المدنية، كافة المواطنات والمواطنين بتجنب حالات الهلع والفزع على إثر الهزات الأرضية التي تسجل من حين لآخر.

وتبقى الحماية المدنية في خدمة المواطنين، على الخطين 1021 و14.