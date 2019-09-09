قسنطينة.. مثول 7 أشخاص أمام وكيل الجمهورية في قضايا إختلاس أموال عمومية

مثل، اليوم الإثنين، 7 أشخاص، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطية، في قضايا فساد وإختلاس أموال عمومية.

وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ المتهمين السّبع الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، متهمين في عدة قضايا فساد.

وقد أفضت التحقيقات المعمقة، التي فتحتها الجهات المختصة الى تورط المتهمين في قضايا نهب المال، وسرقة مواد غدائية الخاصة بالتموين الجامعي.

كما أنّ المتورطين في هذه القضايا يشتغلون في اقامات جامعية .

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الحالية المنتهجة، والتي فتحت كل الملفات المتعلقة بالفساد، ومحاسبة الفاعلين.