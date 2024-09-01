قسنطينة: مجهولون سطو على منزل ويقدمون على قتل صاحبة المنزل
بقلم هارون بوحزام
تعرض احد المنازل بقسنطينة بالضبط بحي الحطابية الى السطو اول امس، حيث اقدم مجهولون على الاعتداء على اصحاب البيت وهما امراة و والدتها، بتققيدهما وضربهما بواسطة اداة حادة (سكين ) مع الاستلاء على كمية معتبرة من المصوغات و كذا مبلغ مالي معتبر ، ليفروا الى وجهة مجهولة.
هذا و تسببت اعتداءات السلاح الابيض ، في نزيف دموي جراء الجروح ما استدعى نقل الضحايا الى المستشفى اين لفظت احداهما انفاسها الاخيرة اليوم فيما تبقى الاخرى تعاني من جروح هذا و فتحت المصالح الامنية تحقيقاتها المعمقة ،لكشف ملابسات هذه الجريمة
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