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أخبار الجزائر

قسنطينة: مجهولون سطو على منزل ويقدمون على قتل صاحبة المنزل

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة: مجهولون سطو على منزل ويقدمون على قتل صاحبة المنزل
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تعرض احد المنازل بقسنطينة بالضبط بحي الحطابية الى السطو اول امس، حيث اقدم مجهولون على الاعتداء على اصحاب البيت وهما امراة و والدتها، بتققيدهما وضربهما بواسطة اداة حادة (سكين ) مع الاستلاء على كمية معتبرة من المصوغات و كذا مبلغ مالي معتبر ، ليفروا الى وجهة مجهولة.

هذا و تسببت اعتداءات السلاح الابيض ، في نزيف دموي جراء الجروح ما استدعى نقل الضحايا الى المستشفى اين لفظت احداهما انفاسها الاخيرة اليوم فيما تبقى الاخرى تعاني من جروح هذا و فتحت المصالح الامنية تحقيقاتها المعمقة ،لكشف ملابسات هذه الجريمة

رابط دائم : https://nhar.tv/no5nu
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