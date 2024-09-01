قسنطينة: مجهولون سطو على منزل ويقدمون على قتل صاحبة المنزل

تعرض احد المنازل بقسنطينة بالضبط بحي الحطابية الى السطو اول امس، حيث اقدم مجهولون على الاعتداء على اصحاب البيت وهما امراة و والدتها، بتققيدهما وضربهما بواسطة اداة حادة (سكين ) مع الاستلاء على كمية معتبرة من المصوغات و كذا مبلغ مالي معتبر ، ليفروا الى وجهة مجهولة.

هذا و تسببت اعتداءات السلاح الابيض ، في نزيف دموي جراء الجروح ما استدعى نقل الضحايا الى المستشفى اين لفظت احداهما انفاسها الاخيرة اليوم فيما تبقى الاخرى تعاني من جروح هذا و فتحت المصالح الامنية تحقيقاتها المعمقة ،لكشف ملابسات هذه الجريمة