قسنطينة: مجهول يقوم بوخز طفل بحقنة ويلوذ بالفرار

في حادثة غريبة تعرض طفل من قسنطينة يبلغ من العمر 15 سنة بعد خروجه من المتوسطة لوخزة حقنة من طرف شخص مجهول ويلوذ بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة ليخلق حالة من الذعر والدهشة لدى الطفل وعائلته.

هذا وقد تم نقل الطفل من طرف والديه الى المستشفى الجامعي ابن باديس. اين لايزال يقبع بالعناية المكرزة من اجل معرفة ما اذا كانت الابرة سامة من عدمها.

في حين ظهرت اعراض انتفاخ في مكان الوخز دون وجود الام على الطفل وهو بحالة مستقرة.