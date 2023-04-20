قسنطينة: مختل عقليا يعتدي على إمام خلال صلاة التراويح

تعرض ليلة أمس إمام التراويح الذي كان يؤم المصلين في هذه الشعيرة إلى اعتداء من طرف مختل عقلي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الإمام كان يؤُم المصلين طوال أيام الشهر الفضيل بمسجد الإعتصام. الواقع بالوحدة الجوارية 09 في المدينة الجديدة على منجلي.

وقد تعرض الإمام إلى اعتداء من طرف مختل عقليا اثناء الصلاة ،بالتحديد في الركعة الثالثة عند قراءته للآيات الأواخر من سورة عبس، في حادثة غريبة خلقت جو من القلق لدى المصلين. حيث إخترق الشخص المختل صفوف المصلين ليقوم بدفع الإمام بجسده مسقطا إياه أرضا.

وبعد توقيف المعتدي من طرف عناصر الأمن و عرضه على الأطباء، تبين أنه يعاني من اضطرابات عقلية. في حين تم إسعاف الإمام من طرف أعوان الحماية المدنية قبل نقله إلى مستشفى عبد القادر بن شريف بذات المدينة