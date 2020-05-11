قسنطينة: مداهمة محل بيع الحلويات خالف قرار الغلق المؤقت

قامت مصالح أمن دائرة زيغود يوسف بمداهمة أحد المحلات التجارية، أين كان بصدد تحضير الحلويات والمرطبات، مخالفا قرار تعليق النشاط.

وحسب بيان أمن الولاية، فقد بينت معاينة المحل عدم توفر أدنى شروط النظافة، حيث تم غلقه وحجز كل ما بداخله من مواد أولية وحلويات .

كما تلقت ذات المصالح معلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص بالتجول عبر شوارع مدينة زيغود يوسف على متن مركبة نفعية ويقوم ببيع حلويات تقليدية.

عليه تم تكثيف الابحاث والتي أسفرت عن توقيف المركبة وبداخلها 52 صينية قلب اللوز.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات ضد صاحبها، لاسيما وأنه لا يحوز على سجل تجاري لممارسة مثل هذا النشاط.