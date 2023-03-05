قسنطينة.. مراهق يضع حدا لحياته شنقا في حي بن الشرقي

اهتز حي بن الشرقي بقسنطينة، منذ قليل، على وقع وضع شاب مراهق حدا لحياته عن طريق شنق نفسه بمنزله العائلي.

وحسب مصادر مطلعة للنهار، فإن الحادثة يجهل اسبابها، الامر الذي خلق حالة من الدهشة والحيرة لدى عائلة وجيران هذا الشاب.

وتجدر الاشارة الى ان المصالح الامنية، باشرت تحقيقاتها الحثيثة من اجل معرفة ملابسات اقدام الشاب على الانتحار.

فيما تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس.