قسنطينة.. مركز البيانات “Data center” يدخل حيز الخدمة

أشرف وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الإثنين، رفقة والي ولاية قسنطينة. عبد الخالق صيودة، على وضع مركز البيانات (Data center) حيز الخدمة ببلدية الخروب.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى الولاية، أين تفقد ووضع حيز الخدمة لعدد من المشاريع التابعة للقطاع. بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية و المدنية و نواب البرلمان و الوفد الوزاري المرافق.

يعتبر المركز الثاني من نوعه بـ 50 راغ تمن شأنه المساهمة في عملية تأمين المعلومات و البيانات للزبائن، حسب ذات البيان.

وأُنجز مشروع المركز هذا بالكامل من طرف فرق العمل التابعة لاتصالات الجزائر. حيث اعتبرت هذه الأخيرة المركز إنجازا حقيقيا للمؤسسة. التي ما فتئت تواصل استثماراتها على الصعيدين البشري والمادي. ويأتي ذلك بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي في إطار تجسيد استراتيجية تطوير الرقمنة في الجزائر.

ومركز البيانات مزود بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى منصة سحابية، كما أنه سيساهم في تسهيل عملية تجميع ومعالجة وتخزين بيانات المؤسسات والشركات. علاوة على ضمان مستوى أمان أمثل وإتاحة البيانات بدرجة عالية.

كما تم الوقوف خلال الزيارة على تجديد الشبكة النحاسية بشبكة الألياف البصرية ( FTTH) عبر أحياء البلدية .