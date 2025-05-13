قسنطينة.. مسبوق قضائيا يصيب شخصين بمسدس تقليدي في شجار بـ علي منجلي

خلّف شجار وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بالمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة)، بالتحديد في الوحدة الجوارية 8، إصابة شخصين بطلقة نارية لمسدس تقليدي الصنع على يد شاب عشريني.

تعود تفاصيل الشجار إلى الأيام الفارطة، حين قام الضحية وهو مسبوق قضائيا، بالاعتداء على الجاني (هو الآخر مسبوق قضائيا) بسكين، على مستوى الوجه، إثر خلاف بينهما، ليعود المعتدى عليه اليوم من أجل الانتقام.

حيث تقدم إلى مدخل العمارة التي يقطن بها الضحية، وأراد مع صديقه معاودة الاعتداء، ليفاجئهما بتوجيه سلاح ناري تقليدي الصنع (محشوشة) باتجاههما وإطلاق النار عليهما. مصيباً أحدهما على مستوى الرأس والآخر في الوجه. ولاذ بعدها الجاني بالفرار نحو وجهة مجهولة.

هذا، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف، حيث يرقد الأول في الإنعاش بعد ساعات من تعرضه للإصابة البليغة. فيما يبقى الثاني في العناية بالمستشفى ذاته.

ويشار إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه القضية.