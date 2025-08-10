قسنطينة: مصالح امن الخروب توقف مسبوق قضائيا وتحجز كمية من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الخروب ، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية ، يبلغ من العمر 33 سنة

وقائع القضية جاءت على إثر استغلال معلومات مؤكدة وردت العناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا بترويج الممنوعات على مستوى أحد الأحياء بمدينة الخروب وتخزينها داخل مسكنه العائلي ، بناء على ذلك تم تكثيف الأبحاث. والتحريات التي كللت بتحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه ، بعد استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القانونية المختصة ، عثر بمسكنه على 08 صفائح من المخدرات كيف معالج بوزن 793.55 غرام ، وكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) ، بالإضافة إلى 19 كبسولة من دواء بريغابالين ، مع حجز خرطوشتين السلاحين ناريين ، قاطع للورق ، 03 شفرات قاطع للورق ، ومبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية ، ليتم مباشرة توقيفه وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال. الإجراءات القانونية اللازمة .

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين قصد البيع للمخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة ، مع حيازة ذخيرة محظورة لأسلحة من الصنف الأول دون رخصة.