قسنطينة: مصرع أربعينية سقطت من الطابق الرابع لعمارة بعلي منجلي

لقيت فجر اليوم امرأة تبلغ من العمر 41 سنة حتفها اثر سقوطها من الطابق الرابع لعمارة تتكون من ارضي + 5 طوابق. في الوحدة الجوارية 21 التوسعة الغربية للمقاطعة الادارية علي منجلي بقسنطينة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الرئيسية علي منجلي من أجل إسعاف الضحية. أين تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف.

بينما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.

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