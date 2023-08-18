قسنطينة: مصرع شخص في حادث مرور فجر اليوم

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي في قسنطينة، فجر اليوم الجمعة، في حدود الساعة الثالثة صباحا لأجل حادث مرور مميت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 79 طريق المطار. وتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية.

وخلف الحادث، ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة متوفي بعين المكان كان محصور داخل السيارة. حيث تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية.

وتم إخراج الضحية من السيارة ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.