قسنطينة.. مقتل الشاب زكرياء على يد أحد جيرانه بحي جبل الوحش

إهتز حي جبل بقسنطينة في صباح اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب زكرياء عبرم، على اثر تعرضه لطعنة بسكين على مستوى القلب من أحد جيرانه.

حيثيات الجريمة تعود الى شجار نشب بين أخ الضحية والجاني وعدد من افراد عائلة الجاني ( والده وعمه ) بدأت بملاسنات كلامية.

وحسب مصادر النهار فإن الضحية زكرياء المعروف لدى جيرانه بالطيبة وحسن الخلق بحسب ما افاد به معارفه، كان قد خرج من اجل تلطيف الجو بين المتشاجرين ووفك الخناق.

ليصبح جزءا من النزاع بعدما قام المجرم وعمه بإستفزازه وتوجيه له طعنة قاتلة بسكين على مستوى القلب لفظ على اثرها انفاسه الاخيرة.

في حين تم تم توقيف الجاني من طرف مصالح امن ولاية قسنطينة، وكذا والده وعمه.