إهتز حي الكلم الرابع بمدينة قسنطينة على وقع جريمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر35 على اثر مناوشات مع صديقه.

وحسب معلومات تحوز النهار اونلاين عليها، وقعت مناوشات بين الجاني الذي ينحدر من منطقة الكلم الرابع بالنواري الذي يعمل كبائع خضر.

لتتطور وتصبح مشادات، أين أقدم الجاني على توجيه طعنات على مستوى الرقبة للضحية أردته قتيلا بعين المكان.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إبن باديس.

من جهتها المصالح الامنية ألقت القبض على الجاني وتم تحويله الى مركز الشرطة بأمن الولاية.

وتم فتح تحقيق معمّق لتحديد ملابسات هذه الجريمة النكراء