قسنطينة: مقتل شاب بطعنة سكين في الخروب

إهتزت فجر اليوم مدينة الخروب على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر على يد جاره الخمسيني.

تفاصيل الحادثة وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، تعود إلى نشوب شجار بين الجاني و الضحية في حدود الساعة 2 فجرا. سرعان ما تحول إلى تشابك بالأيدي ليقدم الجاني على توجيه طعنة بواسط الة حادة (سكين ) على مستوى الصدر أردته قتيلا.

من جهته القاتل حاول الهروب قبل أن يتم توقيفه في ظرف وجيز من طرف مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها المعمقة لكشف ملابسات هذه الجريمة.

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