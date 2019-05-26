قسنطينة : مقتل شخصين وإصابة أخرين في حادث مرور بأولاد رحمون

لقي شخصين حتفهما وأصيب اخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام سيارتين سياحيتين وذلك بمنطقة اولاد رحمون التابعة اقليميا لبلدية الخروب.

وحسب المعلومات المتوفرة فان سوء الاحوال الجوية وطبيعة المنطقة ذات المنعرجات الخطيرة كانت سببا في انزلاق والتصادم بين السيارتين.

حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخروب من اجل اجلاء الضحايا ونقل المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب والمصابين الى الاستعجالات الطبية بذات المستشفى .

من جهته المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.

للاشارة فان الحادثة تعد الثانية من نوعها وقعت في ظرف ساعات وجيزة قبل الحادثة الاولى التي خلفت قتيلين ليرتفع العدد الى 4 ضحايا.