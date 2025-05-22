قسنطينة.. مقتل عشريني بحي خميستي المعروف بـ لالوم

اهتز حي خميستي المعروف بـ (لالوم)، عشية اليوم، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني يدعى سيف معمري، إثر تلقيه طعنة سكين قاتلة.

وحسب مصادرٍ للنّهار، فإن الجريمة وقعت بعد خلاف وملاسنات تحولت إلى شجار بين الضحية والجاني الثلاثيني، ليوجه له طعنة بواسطة آلة حادة (سكين). نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي ابن باديس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

في حين تم إلقاء القبض على القاتل من طرف مصالح أمن ولاية قسنطينة.