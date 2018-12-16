قسنطينة.. مقصيون من السكن الاجتماعي يعتصمون ليلا أمام مقر دائرة عين عبيد

أخبار الجزائر
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قسنطينة.. مقصيون من السكن الاجتماعي يعتصمون ليلا أمام مقر دائرة عين عبيد
بقلم شمس الدين تامن

عبر العشرات من المواطنون المقصيون من السكن الاجتماعي في بلدية عين عبيد بقسنطينة عن تذمرهم الشديد ازاء اقصائهم من السكن الاجتماعي بالرغم من توافر جميع الشروط القانونية للاستفادة من هذه الصيغة.

حيث شن المحتجون اعتصام ليلي أمام دائرة عين عبيد للمطالبة بالإفراج عن القائمة التي وصفوها بالمزورة وانها لا تخضع للمعايير المعمول بها.

القائمة وما أسفرت عنها لم تنصف المحتجين، حسب ماصرحوا به رغم أن معظمهم طلب الاستفادة من السكن الاجتماعي خلال السنوات الأولى من الالفية الثانية.

وقد هدد المحتجون بتواصل الاحتجاج والاعتصام الى حين تلبية مطالبهم.


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