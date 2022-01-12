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قسنطينة.. منظمة المحامين تصدر بيان بخصوص ترتيبات مقاطعة العمل القضائي احتجاجا على نظام الضريبة

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة.. منظمة المحامين تصدر بيان بخصوص ترتيبات مقاطعة العمل القضائي احتجاجا على نظام الضريبة
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اصدرت منظمة المحامين لناحية قسنطينة بيانا بخصوص الترتيبات المتعلقة بالمقاطعة الشاملة للعمل القضائي.

و يأتي هذا تنفيذا لتوصية الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة بقسنطينة بتاريخ 08 جانفي 2022.

والمتعلقة و بالمقاطعة الشاملة للعمل القضائي احتجاجا على نظام الضريبة الذي اعتبروه مجحفا

والمكرس بموجب قانون المالية لسنة 2022.

و حسب البيان فإن الترتيبات تمثلت في: منع على المحامين أوكتابهم التواجد داخل قاعات جلسات الجهات القضائية وأمانات الضبط والشبابيك الموحدة.

رابط دائم : https://nhar.tv/q5AJI
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