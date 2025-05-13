قسنطينة .. منع التجول ببلدية أولاد رحمون لهذا السبب

حذرت مصالح بلدية أولاد رحمون في قسنطينة كافة مواطنيها خصوصا القاطنين بالحي التطوري ببنوارة من ظهور داء الكلب.

وجاء في بيان أصدرته مصالح البلدية، تحوز النهار نسخة منه، اعتبار منطقة حي التطوري ببونوارة بؤرة ظهور داء الكلب.

وقررت المصالح ذاتها منع التجول منعا باتا وكذا منع الدخول إلى المنطقة الموبوءة لمدة 10 أيام.

وجاء هذا القرر تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 17 جويلية 1995 المتعلق بداء الكلب والإجراءات الوقائية المطبقة عند ظهوره.

وبناءً على الخرجات الميدانية التي قام بها مكتب حفظ الصحة و النظافة يومي 10 و 11 ماي 2025 إلى الحي التطوري بمنطقة بونوارة بسبب ظهور حالة داء الكلب بهاته المنطقة على (ح ع.م) التي أدت إصابته إلى الوفاة.

كما يكلف كل من الأمين العام للبلدية والدرك الوطني لبلدية أولاد رحمون والمصالح الفلاحية البيطرية لأولاد رحمون، والمكتب الصحي البلدي، بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.