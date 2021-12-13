قسنطينة: موظف بمؤسسة عمومية يختلس 760 مليون سنتيم بمساعدة شركائه

عالجت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، قضية اختلاس أموال عن طريق التزوير، مست مبلغ مالي يتجاوز 760 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تورط في هذه القضية، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 و58 سنة. ووجهت للمعنيين، تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و!مصرفية.

بالإضافة إلى اختلاس أموال عمومية من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها. وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

وتعود حيثيات القضية إلى عريضة محررة من الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية. وتتعلق العريضة، بوجود اختلاسات مالية على مستوى إحدى وحداته، تم اكتشافها إثر خبرة سابقة للمؤسسة.

ليتم فتح تحقيق في القضية، حيث كللت التحريات بالوصول إلى موظف سابق استغل منصبه في عملية الاختلاس التي مست مبلغ مالي يتجاوز 760 مليون سنتيم.

وجاء ذلك، من خلال تحرير شيكات بنكية لشركاء الموظف الأربعة “أحدهم موظف بفرع أخر من ذات المؤسسة و لبقية ليست لهم علاقة بالمؤسسة محل الاختلاس”.

وغطى المعني العملية من الناحية المحاسباتية، باستخدام وثائق وشيكات مزورة على أساس صرف المبالغ المختلسة لمتعاملين متعاقد معهم.

لتقوم الفرقة الاقتصادية والمالية بعد الوصول إلى القرائن اللازمة ومعرفة هوية الفاعل الرئيسي، بإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه على مستوى نقطة مراقبة. كما تم فيما بعد توقيف شركائه الأربعة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp