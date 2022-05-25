قسنطينة: نساء ضمن شبكة إجرامية أسّست شركة وهمية لبيع أدوية مقلّدة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من 11 شخصا. قاموا بتأسيس شركة وهمية لتسويق وتوزيع أدوية مقلدة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 07 نساء و04 رجال. تتراوح أعمارهم مابين ” 25 و 39 سنة”. قاموا بتأسيس شركة وهمية تقوم بتسويق وتوزيع أدوية مقلدة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضاف البيان، إلى أن وقائع القضية تعود إلى شكوى مرفوعة من طرف المؤسسة الصيدلانية للإستيراد “SANDOZ” بخصوص تسويق دواء “OMNITROP” مقلد ومغشوش. من طرف إحدى شركات توزيع الأدوية بولاية قسنطينة. ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق معمق في القضية. كما تم مراسلة مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل سحب دواء OMNITROP المقلد من الصيدليات.

كما تم تكثيف عنصر الإستعلام والتحري، ليتم تحديد مكان تواجد الشركة المسماة bridge pharma بقسنطينة. والتي قامت بتسويق دواء OMNITROP المقلد. بالإضافة كذلك إلى المتاجرة بالأدوية المستعملة في الطب البشري بطريقة غير شرعية. عن طريق عدم الفوترة لصالح زبائنها من الصيدليات. مع عدم إحترام شروط تخزين الأدوية. حيث تبين من خلال التحقيق أنها شركة وهمية تنشط دون رخصة قانونية.

وأسفرت العملية عن حجز: 34 علبة من دواء OMNITROP مقلد الصنع. كمية معتبرة من الأدوية من مختلف الأنواع (166 منتوج صيدلاني) بقيمة مالية تتجاوز 02 مليار سنتيم. 28 كبسولة من دواء بريغابالين. وكذا 10 أجهزة إعلام آلي بكامل لواحقها + طابعتين. بالإضافة إلى 07 هواتف نقالة كان يستعملها أفراد الشبكة. و 05 أختام كانت تستخدم في مختلف محررات الشركة الوهمية. بالإضافة إلى فواتير و وصولات توزيع الأدوية.

كما أشار البيان، إلى أنه وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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