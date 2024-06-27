 قسنطينة: نسبة نجاح المكفوفين في شهادة التعليم المتوسط 100%

كشف مدير التضامن لولاية قسنطينة السيد عبد القادر دهيمي للنهار ان نسبة الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024.

بالنسبة للتلاميذ من ذوي الهمم قد بلغت 91,11 في الاجمال بنجاح 41 تلميذ من اصل 45 كما ان نسبة نجاح المكفوفين قد بلغت 100% بنجاح 11 تلميذ من 11 بمدرسة المعاقين بصريا بينما سجلت نجاح 6 اخرين في المؤسسات التربوية (ادماج كلي ) اما فيما يخص الاعاقات الحركية فإنه تم تسجيل نجاح 20 مترشح من فئة الاعاقة الحركية - ادماج كلي-

(2)مترشحين اعاقة سمعية مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا قسنطينة و مترشح واحد اعاقة ذهنية خفيفة و مترشح واحد من فئة التوحد – الأقسام الخاصة- بالاضافة الى تلميذة تحصلت على معدل 18,19 ، تجدر الاشارة الى ان ولاية قسنطينة اجتاز بها 45 مترشح و مترشحة من ذوي الهمم في هذه الدورة.

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