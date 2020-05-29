قسنطينة.. نشوب حريق داخل مقبرة الڨماص

نشب، ظهيرة اليوم الجمعة، حريق كبير داخل مقبرة الڨماص بعاصمة ولاية قسنطينة.

الحريق اتى على الحشائش اليابسة والأشواك المحيطة بالمقابر، حيث ارتفعت ألسنة اللهب مخلفة حالة من الدعر وسط السكان.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالاستعانة بشاحنات الإطفاء واعوان مطوقة الحريق، خوفا من انتقاله الى البنايات القريبة من المقبرة.

الحريق اخمد من طرف رجال الحماية المدنية وحسب المعلومات المتوفرة فالمرجح أن الحرارة كانت سببا في إشتعال النيران.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق.