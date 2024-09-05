قسنطينة: نقل المواطنين مجانا لتأدية واجبهم الانتخابي

أنهى مدير النقل لولاية قسنطينة بأنه تم تسخير حافلات النقل التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وبعض الخواص. للتكفل بتنقلات المواطنين لأداء واجبهم الإنتخابي بصفة مجانية بالاقطاب السكنية الجديدة.

وسيتم نقل المواطنين من التوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي إلى مدينة عين اسمارة ذهابا وإيابا. ومن كامل أقطاب السكنية الجديدة عين نحاس، ماسينيسا، الرتبة و4000 سكن بالقطب السكني عين عبيد.

وكذا مجانية النقل بواسطة الترامواي إنطلاقا من محطة بن عبد المالك رمضان بإتجاه المدينة الجديدة علي منجلي. وذلك يوم الإقتراع إبتداءا من الساعة الخامسة (05 سا00) صباحا إلى غاية الواحدة (01سا 00د) بعد منتصف الليل.