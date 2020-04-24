قسنطينة.. هذه هي الأحياء التي تم تعقيمها من طرف الفرع الجهوي لوكالة عدل

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن عدد الأحياء التي تم تعقيمها بأحياء عدل من قبل الفرع الجهوي للتسيير العقاري قسنطينة.

وأفادت الوكالة، اليوم الجمعة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك، أنها تجندت عبر فرعها التسيير العقاري GEST IMMO، للقيام بأكبر عملية تعقيم وتنظيف للأحياء السكنية، بمختلف ولايات الوطن.

وأشارت الوكالة أن العملية مست جميع الأحياء عدل التابعة للفرع الجهوي للتسيير العقاري قسنطينة، والتي تضم كل من ولاية قسنطينة ، جيجل ، خنشلة ، ميلة ، ام البواقي.

وأوضحت ذات الوكالة أنه استفادة من حملة التعقيم الى غاية اليوم 99480 مستأجر، يشغلون 465974 شقة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعين عبر 14 حي سكني بالولايات المذكورة.

كما مست العملية 735 قبوا ومجرى للصرف الصحي ، الى جانب 2675 جزءا مشتركا .

وأضافت الوكالة أن العملية تأتي ضمن الجهود الموجهة للتحكم في التطور المحتمل لفيروس كورونا، لأجل حماية صحة وسلامة الساكنة من خطر انتشار العدوى ومكافحة مسببات تفشي الوباء.