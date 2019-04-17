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قسنطينة : هروب سجين من محكمة الزيادية بعد إمتثاله أمام وكيل الجمهورية

أخبار الجزائر
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قسنطينة : هروب سجين من محكمة الزيادية بعد إمتثاله أمام وكيل الجمهورية
بقلم شمس الدين تامن

نحج اليوم الاربعاء سجين من الفرار بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة بعد امتثاله امام وكيل الجمهورية.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الأمر يتعلق بالسجين “ف.ع” الثلاثيني من العمر يقطن بحي سركينة، بذات الولاية.

حيث لاذا بالفرار بعد ان تسلل خفية عن انظار رجال الامن هو مسبوق قضائيا ومتهم في قضايا عديدة اهمها تكوين جمعية اشرار.

كما اتهم ايضا بتوجيه ضربات بسكين لشرطي

المسجون الذي كان متواجد في الامن الحضري الرابع عشر قبل ان يمتثل مساء اليوم بعد رفع ملفه لقاضي التحقيق.

الامر الذي جعل من الاجهزة الامنية تكثف عمليات البحث وترفع حالة استنفار قصوى باعتبار ان السجين خطير.


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