قسنطينة: هلاك ثلاثيني صدمته آلة ألعاب ثابثة بالمركز التجاري ريتاج مول

لقي منذ قليل شاب يبلغ من العمر 32 سنة حتفه اثر تعرضه لاصابة بليغة على مستوى الرأس. بعد ان صدمته آلة ألعاب ثابثة (لعبة المقص) بحديقة التسلية في المركز التجاري ريتاج مول بالمدينة الجديدة علي منجلي.

الضحية قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة من طرف طبيب الحماية المدنية بعين المكان. اين تحويله على جناح السرعة الى مستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف. ليتم تأكيد وفاته للأسف الشديد من طرف طبيب المستشفى. في حين باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها المعمقة.