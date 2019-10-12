قسنطينة : هلاك شخص في حادث مرور بمنطقة شعبة المذبوح

أخبار الجزائر
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قسنطينة : هلاك شخص في حادث مرور بمنطقة شعبة المذبوح
بقلم شمس الدين ثامن

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم27 الرابط بين بلديتي قرارم قوقة بميلة وحامة بوزيان في قسنطينة.

وحسب مصادر للنهار اون لاين فإن الحادث وقع اليوم السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 27 وبالضبط منطقة شعبة المذبوح

وتمثل الحادث في انحراف سيارة وانقلابها من نوع رونو كليو، ما خلف وفاة اربعيني “ط.ن “.

وحسب ذات المصادر فإن  سبب الحادث نجم عن افراط في السرعة من طرف السائق الذي لم ينتبه لممهل  عجلت من انقلاب سيارته

وتم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ديدوش مراد، في حين فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=711483

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