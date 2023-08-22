قسنطينة: هلاك عشريني إثر تسمم غذائي بسبب التونة المصبرة

لقي شاب عشريني يبلغ من العمر 22 سنة حتفه اثر اصابته بتسمم غذائي جراء تناوله رفقة والدته أحد أنواع التونة المصبرة.

الحادثة تعود حيثياتها إلى حوالي 20 يوم من الآن، أين تناول الشاب أكرم بن حمودة تونة مصبرة رفقة والدته.

وتعرض الشاب رفقة والدته لتسمم غذائي مكثوا على إثره بالمستشفى الجامعي في العناية المركزة منذ مطلع هذا الشهر.

ليتوفى الشاب ظهيرة اليوم فيما تبقى والدته بذات المستشفى.

تجدر الاشارة الى ان مديرية التجارة قد قامت بتحاليل للمنتج في معهد باستور.