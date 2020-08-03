قسنطينة.. وضع حد لشركة وهمية لتوزيع الأدوية وحجز أكثر من 462 ألف قرص من الأدوية

وأضاف بيان من ذات السلك النظامي، أن الأمن حجز 462 ألف و600 قرص من الأدوية من مختلف الانواع، من بينها 150 ألف قرص مهلوس.

وأسفرت العملية، أيضا عن توقيف شخصين يقومان بتسيير هذه الشركة الوهمية إثر تحريات ميدانية.

وقام المحققون في مرحلة أولى بتحديد أماكن مختلف مستودعات تخزين أدوية هذه الشركة الموزعة عبر عديد مناطق الولاية.

وبعد تفتيش تمكنت من حجز ما يقارب نصف مليون قرص و ما يقارب 20 مليون دج و عتاد للإعلام الآلي و فواتير اقتناء الأدوية و مركبة كانت تستعمل في عمليات التوزيع، حسب ما فصل ذات المصدر.

وأظهر التحقيق المعمق الذي تم القيام به بالتعاون مع مصالح مديريتي الصحة و التجارة بأن هذه الشركة المختصة في توزيع الأدوية وهمية و تعمد إلى تزوير فواتير الشراء و البيع و كذا الأختام المستعملة في نشاطها التجاري.

وقد تم إعداد ملف جزائي في حق الموقوفين الذين تم عرضهما أمام العدالة عن جرم “التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ” و”تزوير الأختام” و”عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية والإدارية الخاصة بتوزيع وتسليم الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا”.

بالإضافة إلى حيازة وتخزين وبيع بطريقة غير شرعية مواد صيدلانية في إطار جماعة إجرامية منظمة” و”الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة” على وجه الخصوص، حسب ما تمت الإشارة إليه.