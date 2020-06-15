قسنطينة: وضع حد لعصابة سرقة ملحقات السيارات

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس، بالتنسيق مع الأمن الحضري 16 من فك خيوط عمليات سرقة توابع مركبات من نوع ” سيات ايبيزا” واسترجاعها.

كما تمكنت مصالح الامن مع توقيف مقترفي الفعل، المتعلق بقضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل، المشاركة و التستر، تظم أربعة أشخاص.

حيثيات القضية تعود إلى شكاوي تم تسجيلها على مستوى الأمن الحضري السادس لضحايا تعرضت مركباتهم من نوع ” سيات ايبيزا ” طالت مرآة عاكسة.

التحريات والأبحاث التي قادتها الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس بينت أن المشتبه فيهما يقطنان بحي كوحيل لخضر.

وتمت عملية التنسيق بين مع الضبطية القضائية للأمن الحضري 16 والتي بعد تحريات حثيثة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما.

وتم تحديد مكان تواجد المشبه فيه الأول وتوقيفه على مستوى حي كوحيل لخضر وتحويله إلى مقر المصلحة، العمل الجواري مع أهل هذا الأخير مكن من استرجاع 4 مرايا عاكسة بيضاء اللون لمركبتين من نوع ” سيات ايبيزا “.

التحقيق المفتوح قاد إلى تحديد هوية شريكه والذي تم توقيفه هو الأخر على مستوى ذات الحي وتحويله إلى مقر المصلحة.

وفي إطار التنسيق بين المصالح الأمنية لأمن ولاية قسنطينة، تم تسليم سالفي الذكر إلى الأمن الحضري السادس للاختصاص القضائي.

التحقيق المعمق قاد إلى تورط الضالعين في عملية سرقة هذه التوابع خلال الفترة الليلة التي تنعدم فيها الحركة خاصة مع اجراءات التطبيق الحجر الجزئي المطبق على ولاية قسنطينة.

وقامت الضبطية القضائية للأمن الحضر السادس بتوقيف شخصين آخرين ضالعين في القضية.

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حقهما تم تقديمهم أمام النيابة المحلية .