قسنطينة: وضع حد لعصابة مختصة في سرقة الهواتف النقالة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية قسنطينة من توقيف 3 شبان لتورطهم في 8 قضايا.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 18 و23 سنة، تخص السرقة بالتعدد وإخفاء أشياء مسروقة، حمل السلاح الأبيض المحظور دون مبرر شرعي.

حيثيات القضية تعود لشكاوي تلقتها المصلحة بخصوص جرم سرقة الهواتف النقالة بحي الإخوة عباس، حيث استغل المجرمون الزحمة المرورية مساء.

ومكنت الأبحاث و التحريات التي قادتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع من تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتم توقيفهم تباعا في أماكن متفرقة، وحجز سلاح أبيض من نوع “اوبينال” لدى أحدهم واسترجاع عدة هواتف نقالة محل السرقة.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري لاستكمال كافة الإجراءات.

وبعد الانتهاء من إنجاز ثمانية ملفات جزائية منفصلة في حق المعنيين تم تقديمهم بموجبها أمام النيابة المحلية.