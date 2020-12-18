قسنطينة: وضع حد لنشاط شبكتي تزوير عملة

تمكنت الفرقة الاقتصادية المالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وضع حد لنشاط شبكتي تزوير عملة.

وتم إلقاء القبض على الشبكتين في إطار جهود مصالح أمن ولاية قسنطينة في التصدي للجريمة الاقتصادية و محاربة شبكات التزوير.

ويأتي بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك والأمن الحضري 11 بأمن قسنطينة.

وتم وضع الحد لنشاط الشبكتين اللتين تنشطان في مجال تزوير وترويج العملة الوطنية من فئة 1000 و2000 دج، في عمليتين مختلفتين.

وخلال العملية، تم توقيف 06 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 27 و60 سنة مع حجز مبلغ اجمالي يقارب 80 مليون سنتيم.