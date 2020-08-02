قسنطينة: وضع حد لنشاط شركة وهمية لتوزيع الأدوية وحجز قرابة نصف مليون وحدة دواء

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما، من حجز كمية جد معتبرة من الأدوية تقدر بـ 462600 قرص ومبلغ مالي يقدر بقرابة ملياري سنتيم، اضافة إلى مركبة من نوع ” بيجو 406 “.

كما تم خلال العملية ايقاف شخصين ينشطان في إطار شركة غير قانونية لتوزيع الأدوية.

حيثيات القضية تعود إلى تحريات ميدانية مكنت من الوصول إلى معلومات عن نشاط هاته الشبكة ، ليتم القيام بعدة عمليات تفتيش بمستودعات تعود للمعنيين والكائنة بمختلف مناطق ولاية قسنطينة.

وتم خلالها حجز تلك الكمية من الأدوية من مختلف الأنواع، و كذا المبلغ المالي المعتبر وعتاد إعلام آلي وحتى أسلحة بيضاء مع فواتير اقتناء الأدوية التي تبين اقتنائهما أيضا لدواء بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا تقدر بحوالي 150 ألف كبسولة ليتم التنسيق مع المصالح الإدارية لمديريتي الصحة والتجارة.

وبين التحقيق المعمق بين أن الشركة وهمية وتعمد تزوير الفواتير والأختام لأجل اقتناء الأدوية من المصانع دون لفت انتباه وإبعاد الشكوك.

وتم تقديم المعنيان امام النيابة المحلية عن عدة تهم.