قسنطينة: وضع حيز الخدمة مشاريع ربط التجمعات السكنية بالألياف البصرية

وضع وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، حيز الخدمة لمشاريع ربط عدد من التجمعات السكنية. بتقنية الألياف البصرية إلى المنازل، والتي ستمكن ساكني هذه الأحياء السكنية من الاستفادة من خدمات أنترنت ذات تدفق عال. يصل إلى 300 ميغا في الثانية، حسب الطلب.

وقد حثّ الوزير على مواصلة الجهود من أجل تعميم هذه التكنولوجيا على باقي التجمعات السكنية. سواء من خلال ربط السكنات الغير موصولة أو عصرنة الشبكة القديمة النحاسية واستبدالها بشبكة الألياف البصرية.

وتجدر الإشارة بأن ولاية قسنطينة قد سجلت تقدما معتبرا في عملية ربط التجمعات السكنية بتقنية الألياف البصرية. إذ تحصي حظيرة المشتركين في شبكة الأنترنت الموصولة بهذه التكنولوجيا ما يزيد عن 58 ألف اشتراك.

وبصفة عامة، تحوز الولاية على مؤشرات إيجابية، في مجال الولوج إلى الأنترنت الثابت. إذ يزيد إجمالي المشتركين بكل التكنولوجيات عن 181 ألف مشترك .

وتم تدشين مكتب بريد المجاهد المتوفى ” بومنخور عمار ” بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي. والمجهز بأحدث التجهيزات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة ذات نوعية للزبائن وتخفيف الضغط على ساكنة المدينة الجديدة علي منجلي.

كما تم تدشين مكتب بريد المجاهد المتوفي نوايلي محمد بالوحدة الجوارية رقم 2. وتدشين مقر الوحدة الولائية للبريد بالوحدة الجوارية 2.